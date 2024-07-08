Söke'de gerçekleştirilen Arıcılık Kursu, bölgedeki vatandaşlara arıcılık alanında bilgi ve beceri kazandırmayı hedefliyor. Kursiyerler, teorik derslerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerle arıcılığın tüm aşamalarını deneyimleme şansı buluyor. Bu kapsamda, bal sağımı sırasında kullanılan ekipmanlar ve sağım teknikleri detaylı bir şekilde öğretildi.

Teorik bilgiler ve pratik uygulamalar bir arada

Kursiyerler, arıcılık sürecinin her aşamasını uygulamalı olarak öğreniyor. Bal sağımı sırasında eğitmenler, kovanlardan bal almanın inceliklerini adım adım anlattı ve kursiyerlere rehberlik etti. Böylece kursiyerler, pratikte deneyim kazanarak teorik bilgilerini pekiştirdi.

Yerel arıcılık faaliyetlerine katkı

Söke Halk Eğitim Merkezi yetkilileri, arıcılık kursunun bölgedeki arıcılık faaliyetlerine büyük katkı sağlayacağını belirtti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ise kursun, kaliteli ve bilinçli üretimi teşvik ettiğini vurguladı. Kursiyerlerin, öğrendiklerini sahada uygulayarak daha verimli üretim yapmaları bekleniyor.