MasterChef'in düellolar etabında rakiplerini tek tek eleyen Huriye Öncen, ikinci turda da gösterdiği üstün performans ile jüri üyelerinin beğenisini kazandı. Zorlu rakiplerine karşı sergilediği yetenek ve yaratıcı yemeklerle dikkat çeken Huriye, finaller grubuna yükselerek büyük bir başarı elde etti.

Yaşam mücadelesi ile dikkat çekti

Huriye Öncen, önceki turlarda yaşadığı zorluklar ve verdiği yaşam mücadelesi ile izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Kendi hikayesini ve azmini mutfağa yansıtan başarılı yarışmacı, bu özelliğiyle de yarışmada fark yaratmayı başardı.