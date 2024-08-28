Aydın Büyükşehir Belediyesi, kültürel ve sosyal etkinliklerle Aydınlıları buluşturmaya devam ediyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yaz Konserleri, bu yıl Koçarlı ilçesinde müzikseverlerle buluşacak. 28 Ağustos 2024 tarihinde saat 21.00'de Koçarlı Cihanoğlu Park’ta gerçekleştirilecek olan etkinlik, geniş repertuarı ve keyifli atmosferiyle dikkat çekecek.

Koçarlı Cihanoğlu Parkı’nda müzik şöleni

Aydın Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, "Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarımızın sahne alacağı Yaz Konserlerimizde buluşuyoruz. 28 Ağustos Çarşamba saat 21.00’de Koçarlı Cihanoğlu Park’taki konserimize tüm halkımız davetlidir" ifadelerine yer verdi. Konserde, Türk sanat müziğinden Türk halk müziğine ve pop müziğe kadar geniş bir repertuar sunulacak. Katılımcılar, günün yorgunluğunu müziğin keyifli ritimleriyle atma fırsatı bulacak.