Aydın Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunun keyfini sosyal ve kültürel etkinliklerle artırmaya devam ediyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Yaz Konserleri’, bu yıl da müzikseverlerle buluşmak üzere hazırlıklarını tamamladı. Bu akşam, 21.30’da Yenipazar ilçesinde Belediye Önü’nde gerçekleştirilecek olan konser etkinliğine tüm Aydınlılar davet edildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden davet

Aydın Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, “Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarımızın sahne alacağı Yaz Konserlerimizde buluşuyoruz. Tüm halkımız davetlidir” ifadelerini kullanarak etkinliğe geniş bir katılım çağrısında bulundu. Konserde, Türk sanat müziğinden Türk halk müziğine ve pop müziğe kadar zengin bir repertuar yer alacak. Katılımcılar, farklı müzik türlerinin yer aldığı bu konserde hem rahatlayacak hem de yaz akşamlarının keyfini çıkaracak.

Etkinliğin detayları

Yenipazar Belediye Önü’nde gerçekleştirilecek olan konser, 21 Ağustos saat 21.30’da başlayacak.