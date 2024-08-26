Türkiye’nin en sıcak illerinden biri olan Aydın, bu hafta hava koşullarında önemli değişikliklerle karşılaşacak. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Aydın'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Ancak, bölge genelinde yağışlı hava koşulları etkili olacak.

Gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün açıklamalarına göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerine döneceği tahmin ediliyor. Bugün öğleden sonra Aydın’ın doğu ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca, yarın il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor.

Haftalık hava tahmini

26 Ağustos Pazartesi: En düşük sıcaklık 22°C, en yüksek sıcaklık 37°C olacak. Kent genelinde parçalı bulutlu hava hakimken, öğleden sonra doğu ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

En düşük sıcaklık 22°C, en yüksek sıcaklık 37°C olacak. Kent genelinde parçalı bulutlu hava hakimken, öğleden sonra doğu ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. 27 Ağustos Salı: Hava sıcaklığı en düşük 22°C, en yüksek 33°C olacak. Gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı en düşük 22°C, en yüksek 33°C olacak. Gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. 28 Ağustos Çarşamba: En düşük sıcaklık 22°C, en yüksek sıcaklık 35°C olacak. Kentte gün boyunca yer yer sağanak yağışlar görülecek.

En düşük sıcaklık 22°C, en yüksek sıcaklık 35°C olacak. Kentte gün boyunca yer yer sağanak yağışlar görülecek. 29 Ağustos Perşembe: En düşük sıcaklık 21°C, en yüksek 36°C olacak. Az bulutlu bir hava bekleniyor.

En düşük sıcaklık 21°C, en yüksek 36°C olacak. Az bulutlu bir hava bekleniyor. 30 Ağustos Cuma: Hava sıcaklığı en düşük 22°C, en yüksek 36°C olacak. Gün boyu parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.