Ferruh Küçük, futbol kariyerine Mursallıspor'da başladıktan sonra 1970 yılında Aydınspor'a transfer oldu. Aydınspor forması altında gösterdiği üstün performans ve liderlik yetenekleriyle takım kaptanlığına kadar yükseldi. Özellikle Aydınspor taraftarlarının sevgisini kazanan Küçük, camia içinde unutulmaz bir yer edindi.

Ferruh Küçük'ün vefatı, Aydınspor camiası ve spor dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Futbol severler, onun Aydınspor'a olan katkılarını ve futboldaki tutkusunu daima hatırlayacaklar.

Küçük'ün cenazesi, Germencik ilçesine bağlı Mursallı Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip defnedilecek. Cenaze törenine Küçük'ün ailesi, yakınları, Aydınspor camiası ve birçok taraftarın katılması bekleniyor.