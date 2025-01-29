Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, 6 emniyet mensubunun yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı. Duruşma ise 17 Eylül 2025’e ertelendi. Soruşturma, Türkiye’nin gündemini sarsan gelişmelerden biri haline geldi.

Emniyet mensuplarına yönelik suçlamalar

Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar eski Emniyet Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Şube Komiserleri Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca, Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat ve Mustafa Çotuk katıldı. Duruşmada, sanıklar suçlamaları reddederken, bazı sanıkların ifadelerine dair önemli gelişmeler yaşandı.

Savcıyla mesajlaşmalar ve etik sorular

Eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Komiseri Gültekin, savcıyla mesajlaştığını ve görevli olmadığını belirterek, “Savcımdan gelen talimatları ilettim, bunları yerine getiren Gökhan Komiser’dir,” dedi. Bu durum, mahkeme salonunda etik tartışmalarına yol açtı. Ayrıca, savcıyla görüşmelerin suçlamalarla nasıl ilişkilendirilebileceği üzerine de sorular ortaya çıktı.

Yurt dışı yasağı kaldırıldı, duruşma ertelendi

Mahkeme hakimi, yurt dışı çıkış yasağı uygulanan 6 sanık için bu yasağın kaldırılmasına karar verdi. Ancak, Emniyet Müdürü Engin Dinç ve Savcı Mustafa Kaya hakkında açılacak soruşturma talepleri reddedildi. Duruşma 17 Eylül 2025 tarihine ertelendi.

Öne çıkan suçlamalar

Sanıklar, "görevi kötüye kullanma", "göreve ilişkin sırrın açıklanması", "suçluyu kayırma" ve "tanığı etkilemeye teşebbüs" gibi suçlarla yargılanıyor. İddianamede, bazı sanıkların 15 yıla kadar hapis cezası alması isteniyor. Bu dava, sadece emniyet mensuplarını değil, aynı zamanda devletin güvenlik ve adalet mekanizmasındaki etik soruları da gündeme taşıyor.