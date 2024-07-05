Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, eski Şube Komiserleri Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve Metehan İlkyaz ile Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik hakkında iddianame düzenlendi. Mahkeme, 11 sanık hakkındaki iddianamenin kabulüne karar vererek ilk duruşma tarihini 18 Temmuz olarak belirledi.

Gizli tanığın iddiaları soruşturmayı başlattı

İddianamede, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik'in sosyal medya hesabından paylaştığı ses kayıtlarında Öner, Çelik, Demircan ve Gültekin hakkında çeşitli iddialarda bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Çelik, Öner, Demircan, İlkyaz, Karaca ve Gültekin'in, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada adli kolluk olarak görev aldıkları aktarıldı.

Soruşturma sürecindeki koruyucu tavırlar

İddianamede, sanıkların soruşturma süreci boyunca görev ve yetkileri olmadığı halde koruyucu tavır takındıkları kaydedildi. Sertçelik'in yurt dışına çıkma planı yaptığı ve emniyet mensubu sanıkların, gözaltı kararının uygulanmasını önlemek amacıyla Sertçelik'in yaralanması nedeniyle gözaltına alınamayacağına dair ilgili hekimi yönlendirdikleri belirtildi.

Kaçış ve yönlendirme iddiaları

Sertçelik'in konutu terk etmeme adli kontrol kararını ihlal ederek kaçtığı, bu durumdan sıralı amirler ve ilgili komiserlerin haberdar olduğu aktarıldı. İddianamede, sanıkların Sertçelik'i koruma amacıyla birlikte karar aldıkları ve yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmasını sağladıkları ifade edildi. Ayrıca sanıkların, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında Sertçelik'i nasıl ifade vermesi gerektiği yönünde yönlendirdikleri bildirildi.

Gizli bilgilerin paylaşılması

Sanıkların, soruşturma kapsamında gizli tutulması gereken adli talimat ve kararlar hakkında bilgi vererek, soruşturmanın selametini tehlikeye düşürdükleri ifade edildi. Teknik araçlarla izleme adına hukuka aykırı şekilde ses kayıt cihazı kullanıldığı belirtildi.

İstenilen cezalar

Öner hakkında "görevi kötüye kullanma", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "suçluyu kayırma" suçlarından 2 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Emniyet mensubu diğer sanıklara aynı suçların yanı sıra "tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 4'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Diğer sanıklar Kopuk, Kaçan, Çotuk, Kubat ve Erdoğan Sertçelik'in ise "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapse mahkum edilmesi talep ediliyor.