Ankara’da “Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü” soruşturmasında 6’sı emniyet mensubu toplam 11 kişi hakkında düzenlenen iddianame, Ankara 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve eski Şube Komiserleri Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca, Metehan İlkyaz ile Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik hakkında suçlamalar yer alıyor.

Gizli tanık ifşası ve soruşturma süreci

İddianamede, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik’in sosyal medyada paylaştığı ses kayıtlarında, Öner, Çelik, Demircan ve Gültekin hakkında çeşitli iddialarda bulunduğu belirtildi. Bu iddialar üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, emniyet mensuplarının soruşturma sürecinde görev ve yetkileri olmamasına rağmen koruyucu tavır sergiledikleri, gizli tanıklık kararı alınmadan önce bile soruşturma sürecinde koruma sağladıkları ifade edildi.

Yasa dışı faaliyetler ve iddialar

Serdar Sertçelik’in ikinci kez gözaltına alınacağını düşünerek yurt dışına kaçma planı yaptığı, emniyet mensubu sanıkların gözaltı kararını engellemek için usulsüz doktor raporu temin ettikleri iddia edildi. Ayrıca, Sertçelik’in yurt dışına kaçacağını Ufuk Gültekin ve Gökhan Karaca’ya söylediği, bu bilgiyi sıralı amirler Şevket Demircan, Kerem Gökay Öner ve Murat Çelik ile aynı büroda görevli Metehan İlkyaz’ın da bildiği belirtildi.

Adli kolluk görevlilerinin iddiaları

Sanıkların, Sertçelik’in nasıl ifade vermesi gerektiği yönünde yönlendirdikleri ve bu yönde birlikte karar aldıkları ifade edildi. Bu süreçte usulsüz şekilde Sertçelik ile irtibat kurmaya devam ettikleri, telefonla görüşüp kayda aldıkları ve adli makamları yanıltmaya çalıştıkları iddia edildi.

Suçlamalar ve ceza talepleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Öner hakkında “görevi kötüye kullanma”, “göreve ilişkin sırrın açıklanması” ve “suçluyu kayırma” suçlarından 2 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası talep etti. Emniyet mensubu diğer sanıklar Çelik, Demircan, Gültekin, İlkyaz ve Karaca için aynı suçların yanı sıra “tanığı etkilemeye teşebbüs” suçundan 4’er yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istendi. Kopuk hakkında “tanığı etkilemeye teşebbüs” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar, Kaçan, Çotuk, Kubat ve Erdoğan Sertçelik için ise “suçluyu kayırma” suçundan 6’şar aydan 5’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.