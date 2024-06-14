Kanada'nın Ontario eyaletinde Larder Lake kasabasında yaşanan olayda, bir ayının park halindeki bir otomobilin içine girip aracı tahrip etmesi oldukça ilginç bir durum olarak kaydedildi.

Ayı, gece saatlerinde park halindeki bir otomobilin içine girdi ve aracın içinde uyumaya başladı. Aracın sahibi Kayla Catherine Seward ve eşi, ayının aracın içinde uyuduğunu fark ederek şaşkınlık yaşadılar. Seward, eşinin ayının çıkması için aracın kapısını açtığını ve ayının bir süre sonra araçtan ayrıldığını ifade etti. Ancak sabah saatlerinde aracını kontrol eden Seward, ayının aracın koltuklarını ve ön kısmını parçaladığını gördü.

Seward, ayının aracın kapısını ağzıyla açtığını düşündüklerini ve ardından kendisini içeri kilitlediğini belirtti. Geçtiğimiz yıl da benzer bir olay yaşandığını ve o zaman da aracına giren ayının aynı ayı olabileceğini düşündüğünü dile getirdi. Daha önceki olayda ayının bölgeden uzaklaştırıldığını ancak geri dönerek intikam aldığını iddia etti.