İSTANBUL (AA) - DeFacto, plaj modasındaki tasarımlarıyla dikkati çeken AYJE ile özel bir koleksiyon hazırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DeFacto, zamansız tasarımları, ikonikleşen modelleri ve sanattan ilham alan tasarım çizgisiyle bilinen AYJE ile özel bir koleksiyona imza attı. Şıklık yarışının plajlara taşındığı yaz aylarında AYJE X DeFacto koleksiyonu, moda tutkunlarının favorisi olacak.

Doğanın farklı alanlarındaki unsurlardan ilham alan koleksiyonda, kaplumbağaların sakin ve aynı zamanda güçlü duruşu, çiçeklerin çeşitliliği ve okyanusun özgürlüğü ilham kaynağı olurken koleksiyondaki detayları tamamlıyor.

Aksesuarlarda kullanılan kaplumbağa desenleri aynı zamanda denizin güzelliklerini ve doğanın dengesini vurguluyor. Metal detaylarda yer alan çiçek motifleri ise deniz kenarındaki çiçeklerin kokusunu taşıyor.

Mavinin tüm tonlarının taşındığı koleksiyonda denizin derinliklerindeki dünyayı, amorf şekiller ise suyun serbest akışını ve esnekliğini yansıtıyor. Zikzak desenlerde ise moda tutkunlarını, doğanın dansı ve serüveni karşılıyor.

Dinamik, şık ve coşkulu bir tarz yansıtmak isteyenleri koleksiyonda 20 farklı tasarım bekliyor. Çiçeklerin canlı tonlarından fuşya, okyanusun her bir tonundan maviler, doğanın ritmini yansıtan zikzak desenler ve siyah rengi koleksiyonda öne çıkıyor.

AYJE X DeFacto Koleksiyonu, seçili DeFacto mağazalarında, DeFacto'nunn web sitesinde ve DeFacto mobil uygulamasında müşterileriyle buluşuyor.