Ayvalık Kültür Sanat Derneği (AYKÜSAD) tarafından düzenlenen geleneksel yıl sonu resim sergisi, Orhan Peker Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in açılışını yaptığı sergi, kursiyerlerin yıl boyunca ürettiği birbirinden değerli eserleri içeriyor. Bu göz alıcı sergi, 28 Mayıs akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

Kursiyerlerin eserleri büyük beğeni topladı

AYKÜSAD Resim Atölyesi'nde Ayşe Tuba Demirhan’ın eğitim verdiği 15 kursiyerin eserleri, Ayvalıklı sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü. Yağlıboya, suluboya ve karakalem teknikleriyle yapılan çalışmalar, galeride sergileniyor.

AYKÜSAD Başkanı’ndan açıklamalar

AYKÜSAD Başkanı Yaşar Akçay, her yıl düzenlenen dönem sonu sergisi hakkında şu açıklamayı yaptı: “Bu sergimizde resim atölyemize katılan kursiyerlerin birbirinden güzel eserlerine yer verdik. Kursiyerlerimiz her geçen gün daha da başarılı çalışmalara imza atıyorlar. AYKÜSAD olarak Ayvalık’ın kültür sanat ekseni olma yolundaki çalışmalarımız devam edecek.”

Merakla beklenen sergi Ayvalıklı sanatseverlerle buluştu

Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi’nde düzenlenen sergi, sanatın ve yaratıcılığın en güzel örneklerini sunuyor. Kaçırılmaması gereken bu etkinlik, Ayvalık'ta sanata olan ilgiyi daha da artıracak.