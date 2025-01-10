Konak Belediyesi’nin önemli sosyal projelerinden Mutlu Çocuklar Oyun Evleri’nden 11.’si, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katıldığı törenle açıldı. Yarattığı fırsat eşitliği sayesinde 30 çocuğun ücretsiz eğitim alacağı Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi açılışında konuşan CHP Lideri Özel, yaptığı çalışmalardan ötürü Başkan Mutlu’nun alkışı hak ettiğini ifade ederek,“Bugün burada açılışını yaptığımız kreş son derece önemli. Anneler babalar ‘çocuğum Ayla Ökmen’e gidiyor, orada eğitim alıyor’ diyecekler. Nilüfer Başkanımız 111 mahalleli ilçenin şimdiye kadar 80 mahallesine gitmiş. Halkla bir araya gelmiş. Sorunları dinlemiş ve bu mahallelerde çalışmaya başlamış” dedi. “Adil Kent Eşit Yurttaşlık” vurgusu yapan Başkan Mutlu da “Yerelde yazacağımız başarı hikayesi bizleri iktidara taşıyacak. Hiçbir baskı, hiçbir silkeleme, hiçbir kısıtlama Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin halka hizmet etmesine engel olamayacak” diye konuştu.

Konak Belediyesi’nin fırsat eşitliği yaratan, çocukların Atatürk’ün izinde, çağdaş, modern ilkeli eğitimle büyümesi için okul öncesi eğitim desteği sağlayan ücretsiz sosyal hizmeti Mutlu Çocuklar Oyun Evleri’nin 11’incisi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla açıldı. Rotary 2440. Bölge’nin katkılarıyla yaşama geçirilen Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi’nin tarihi binası önünde düzenlenen açılış törenine ev sahibi Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’yla birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Murat Bakan, Burhanettin Bulut ve Ensar Aytekin, Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, ilçe belediye başkanları ve CHP ilçe başkanları, Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, CHP İzmir İl ve ilçelerin kadın ve gençlik kolları, İsmet İnönü’nün torunu ve geçmiş dönem milletvekili Gülsün Bilgehan, sivil toplum kuruluşları, oda, birlik ve kooperatif başkan ve temsilcileri ile muhtarlar katıldı. Günün anısına Ayla Ökmen bağışçıları adına Avukat Süleyman Okay ve bağışçılar Kemal Nas, Nilgün Tiyanşiyan, Funda Sungur Tekin adına Mert Korur’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Genel Başkan Özel: Açılışını yaptığımız kreş son derece önemli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çocukların okul öncesi eğitimde desteklenmesinin önemini vurguladığı konuşmasında, açılışını gerçekleştirdikleri oyun evinin son derece önemli olduğunu söyledi. Genel Başkan Özel, kreşlerin herhangi bir hizmetle karşılaştırılmayacağını vurgulayarak şöyle konuştu: “Burada, Türkiye’nin, İzmir’in bilinen en büyük metropollerinden birinde, Konak’ta, Belediye Başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun hem bir kadın belediye başkanı olarak, hem sosyal demokrat bir anlayışa sahip belediye başkanı olarak, hepimizin çok önem verdiği hizmetlerden bir tanesi olan çocuk bakım evinin, bir kreşin açılışındayız. Malum bu geçtiğimiz aylarda çok yapılan bir tartışmaydı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin yapmış olduğu kreşlerin, çocuk bakım evlerinin mevzuata uygun olmadığını, kendileri tarafından işletilmesi, açılması gerektiğini söyleyip, bir yazı yollayarak bunların kapatılmasını isteyen bir adım atmaya kalktılar. Bu adımın karşısına adeta Türkiye dikeldi. Çocukların anneleri dikeldi, büyükanneleri, dedeleri dikeldi. Çünkü kreş demek, öyle herhangi bir hizmet değil. Çünkü kreş, birincisi, yoksul çocukları hele hele böyle tamamen ücretsiz olan, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitimine ayrılmış bir kreş demek, o çocukların sosyalleşmesini, iyi eğitim almasını, okul öncesi eğitime iyi hazırlanmasını sağlarken, bir yandan iyi beslenmesini, belki evde erişemediği proteine, süte, ete burada kavuşmasını sağlıyor. Diğer yandan çocuk burada olunca anne istihdamda olabiliyor, çalışabiliyor. Bugün sefalet ücreti verilen asgari ücretlilere elbette bir maaş yetmiyor. Anne, alacağı ikinci maaşla evi geçindirmeye katkı sağlıyor. Anne sosyal hayatın, çalışma hayatının içine girebiliyor. Hayattan tecrit edilmemiş oluyor. Bu açıdan bugün burada açılışını yaptığımız kreş son derece önemli.”

Özel’den eşit temsil mesajı

Sözlerini Türkiye’nin yedi bölgesinde il belediyesi olan tek parti olduklarını hatırlatarak sürdüren CHP Lideri Özgür Özel, Ege’deki başarının da altını çizdi. İzmir’in sesini duyduğunu belirten Genel Başkan Özel, “İzmir’in talebini duyuyorum; İzmir’deki büyük değişim talebini duyuyorum, demiştim. Kadınların, gençlerin tecrübeyle birlikte onlara şans verilmesi gerektiğini, bu kente hizmet etmeleri gerektiğini hep savunmuştuk. Ve öyle bir noktaya geldik ki, Cumhuriyet tarihinde tüm partilerden 6 kadın belediye başkanı olan İzmir’de, bir dönemde 8 kadın belediye başkanını birden seçtirdik. Buradan, bu güzel Cumhuriyet kentinden şu müjdeyi vermek isterim ki bir dahaki seçimde 8’le de yetinmeyecek, eşit temsile doğru kararlı adımlarla kadın belediye başkanı sayısını artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Özel: Nilüfer Hanım alkışı hak etti

Belediye Başkanlığı adaylığı öncesi Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’yla tanışma hikayesini anlatan Genel Başkan Özel, karşısında eğitimiyle, mesleki deneyimiyle, meslek odası deneyimiyle, CV’siyle, Konak’ta, İzmir’in en önemli metropolünde göreve hazır bir aday gördüğünü ifade etti. Başkan Mutlu’nun Konak’ta adil kent eşit yurttaş, diyerek ürettiği hizmetleri sıralayan Genel Başkan Özel sözlerine şöyle devam etti: “111 mahalleli ilçenin şimdiye kadar 80 mahallesine gitmiş. Halkla bir araya gelmiş. Sorunları dinlemiş, çözüm önerilerini söylemiş ve bu mahallelerde çalışmaya başlamış. 20 sokağı tamamen asfaltlamış. 3 bin 500 metrekare yeni kaldırım yapmış. Hatay Pazaryeri’ndeki otopark alanının hem kapasitesini artırmış, hem ücretsiz hale getirmiş. E-imar uygulamasını yaşama geçirmiş. Konak’ın temizlik filosuna belediye kaynaklarıyla 5 yeni çöp kamyonu, 380 çöp konteyneri almış. Sıfır Atık Projesi kapsamında 1 kamyon, 10 elektrikli triportör hibesiyle ilçeye bunları kazandırmış. Parklarda akıllı sulamaya geçerek personel ve sudan tasarruf etmiş. Hayvan sağlığı merkezinde 5 bin can dostumuzu tedavi etmiş, 180’ini sahiplendirmiş. Hiçbirinin kılına zarar gelmemesini sağlamış. Seçim öncesi sözü verilen Psikososyal Destek Merkezi ve İş’te Konak Personel İstihdam Ofisinin açılışını yapmış. Ekonomik menüleriyle emeklileri mutlu eden Mutluluk Kahvesi’nin 3 şubesini açmış, yakında da 5 olacakmış. Kadın Sığınma Evi’nin projesini yapmış. 2025’te ihaleye çıkacakmış. 26 bin metrekare yeni park alanı için çalışmaları yapmış. Erkek işi denilen CNC operatörlüğü için kadınlara kurslar açmış. 23 Nisan’da koltuğuna oturan Mert, ‘Belediye başkanı olsam Roman çocuklarına ayrımcılık yaptırmazdım’ demişti. Mert ve arkadaşları belediyenin desteğiyle Olten Filarmoni Orkestrasında eğitim alıyorlarmış. Nilüfer Hanım alkışı hak etmiş arkadaşlar.”

Konak’ta 300’e yakın çocuk ücretsiz yararlanacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konak’ta 300’e yakın çocuğun kreş hizmetinden ücretsiz yararlandığını duyurarak, “Bugün Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi’ni açıyoruz. Allah Ayla Hanım’a gani gani rahmet eylesin. Kendisi yıllar önce hayatını kaybetti ama İnönü Ailesi’nin dostu Ayla Hanım’ın adı bu ücretsiz eğitim verecek oyun evinde yaşayacak. Yarın haberlere konu olacak. Anneler babalar ‘çocuğum Ayla Ökmen’e gidiyor, orada eğitim alıyor’ diyecekler. Bu da kıymetli ailesine yetecek. Biz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak Konak’ta kreş sayısını 11’e çıkardık. Konak’ta 300’e yakın çocuk ücretsiz yararlanacak. Kreşler, kent lokantaları, her gün artıyor. Hasetlik yapmadan, takdir ederek Türkiye’de insanların ucuz ve kaliteli yemeğe erişebilsinler istiyoruz. Çünkü çok büyük bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıyayız” diye konuştu.

Konak’tan kırmızı kart

Konuşmasına işçiyi, emekçiyi, emekliyi savunarak devam eden Genel Başkan Özel, belediyelere yönelik uygulamalara da sessiz kalmadı. “Belediye arabasının tekerine çomak sokarak, çelme takarak, hasetlik yaparak hem gönülden hem gözden düşülür” diyen Genel Başkan Özel, kırmızı kart eylemini Konak’a taşıdı. Konak’tan kırmızı kart gösteren CHP Lideri Özgür Özel, ilk olarak, İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede çıkanlara Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’yla birlikte kırmızı kart kaldırdı.

Başkan Tugay: İzmir’de hizmette bütünlük var

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da yeni doğandan okul öncesi eğitime, ilkokuldan üniversiteye tüm eğitim aşamalarında İzmirli ailelere verdikleri destekleri anlattığı konuşmasında İzmir’de hizmette bir bütünlük olduğunu ve hep birlikte bir aile olduklarını vurguladı. Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi’nin ücretsiz eğitim hizmetinde mutlu eden bir örnek olduğunu ifade eden Başkan Tugay, tüm çocukların eğitim hayatında eşit bir şekilde, adalet içinde tamamen ücretsiz eğitim almasını hedeflediklerinin altını çizdi. Başkan Tugay konuşmasında şunları söyledi: “Burası, çocuklarını buraya gönderen aileler için çok değerli, yeri doldurulamayan bir tesis olacak. Bizim hedefimiz, tüm çocuklarımızın eğitim hayatında eşit bir şekilde, adalet içinde tamamen ücretsiz eğitim alması. Bu nedenle anaokulu ve kreş olarak hizmet verdiğimiz tüm tesislerde mümkün olan en düşük rakamlarla hizmet veriyoruz. 18 Büyükşehir anaokulunda ücretlerimizi yüzde 50 düşürmüştük. Bu yıl da en az 20 kreşi açmayı hedefledik. İzmir’de hizmette bir bütünlük var. Sürekli bir arada ve diyalog halinde olduğumuz ilçe belediye başkanlarımızla İzmir’in tamında gerçekten bir aile gibiyiz.”

“Partimizin onuru, halkımızın güveniyle buradayız”

İzmir’de çocuklara ve gençlere yönelik eğitim desteğinin yanı sıra, sağlık desteği, emeklilere sosyal destek gibi pek çok alanda her yaştan İzmirlinin yanında olduklarını dile getiren Başkan Tugay, ülkeyi yönetenlerin kötü kararlarıyla mağdur olmuş halkın yanında yer aldıklarını vurgulayarak, “Ülkemizi yönetenleri kötü kararları nedeniyle pek çok insanımız mağdur, yoksul ve işsiz. Emekliler çok düşük gelirlerle ayakta kalmaya çalışıyor. Bize Büyük Önder tarafınca verilmiş bir talimat var; Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partili bizler de kimsesizlerin kimsesi olmaya çalışıyoruz. Mutlaka bizi engellemeye çalışacaklar. Seçimde, sandıkta kaybedenler bizim hizmet vermemizi engelleyerek kendilerini güçlü gibi, başarılı gibi göstermeye çalışacaklar. Biz önce partimizin onuruyla bu görevlere geldik, halkımızın destekleri ve güveniyle güçlendik. Her ne yapılırsa yapılsın buradan mutlaka başarıyla çıkacağız” diye konuştu.

“Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidar yapacağız”

Tugay, iktidar mesajı verdiği konuşmasının devamında, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde önümüzdeki genel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidar yapacağız. Genel Başkanımızın ne kadar özveriyle çalıştığını bugün bir kez daha gördük. Bizler Türkiye’nin dört bir yanından onun sesini duyuyoruz, paylaşımlarını takip ediyoruz. Tüm Cumhuriyet Halk Partililere, yüreğinde Türkiye, cumhuriyet ve Atatürk sevgisi olan herkese seslenmek istiyorum ki böylesine bir özveriyle çalışan bir genel başkanın liderliğinde hepimize daha çok çalışmak düşer. Oyların her birini hizmetle toplamak düşer. Cumhuriyet Halk Partisi’ne bu kırmızı beyaz bayrağın altında iktidar olmak yakışır” ifadelerini kullandı.

Mutlu: Tüm gücümüzle çalışıyoruz

Agora, Aziziye, Ballıkuyu, Beştepeler, Engelsiz Yaşam Köyü, Gültepe, İsmetpaşa, Mersinli, Toros ve Zeytinlik’te faaliyetlerine devam eden oyun evlerine bir yenisini daha ekleyerek Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi’ni hayata geçiren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, fırsat eşitliğine vurgu yaptı. CHP Lideri Özgür Özel’in öncülüğünde yerelde yazdıkları başarı hikayesinin kendilerini iktidara taşıyacağını ifade eden Başkan Mutlu şöyle konuştu: “Eğitim hayatlarına ilk adımını atan Konaklı çocukların fırsat eşitliğinden yararlanmasını istedik. Özellikle kadınların sosyal ve iş hayatına atılmaları için, onların önünü açmak için, 11’inci kreşimizi bugün açıyoruz. Bugün aramızda olarak bizleri gururlandıran Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in öncülüğünde yerel seçimlerden Türkiye’nin birinci partisi olarak çıktık. Bu bize büyük bir zafer kazandırmanın yanı sıra omuzlarımıza da büyük bir yük yükledi. Yerelde yazacağımız başarı hikayesi bizleri iktidara taşıyacak. Özellikle Genel Başkanımızın kadın belediye başkanlarına duyduğu güvene layık olmak için, kadınların siyasetteki gücünü daha da pekiştirmek için hep birlikte, yan yana, omuz omuza, tüm gücümüzle çalışıyoruz.”

Adil Kent, Eşit Yurttaşlık

Yola ‘Adil Kent, Eşit yurttaşlık’ diyerek yola çıktığını ve bu yolda verdikleri sözleri teker teker gerçekleştirerek hedeflere ulaştıklarını dile getiren Başkan Mutlu, sözlerini şu cümlelerle sürdürdü: “Ekonomiyi yönetemeyenlerin yoksulluğu her geçen gün daha da derinleştirdiği bu dönemde toplumcu belediyecilik hiç olmadığı kadar önemli. Biz bugün burada çocuklarımız ve anneleri için bulunuyoruz. Ailenin bakım yükünü üstlenen kadınların özgürleşmesi, çocukların cumhuriyet değerlerine yakışan eğitim almalarının sağlanması için buradayız. Aynı zamanda öğretmenlerimiz için de istihdam alanları açtık. Kreşlerimizi ücretsiz yaptık. Öğrenciler buradan, hiçbir ücret ödemeden hizmet alıyor. Tam gün seçeneğiyle buraya gelen çocuklarımızın öğle yemeğini de biz veriyoruz. İnanıyoruz ki bütün çocuklarımız Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerinin izinde birer meşale olarak Türkiye’yi aydınlatacaklar.”

“Yerelde nasıl iktidar olduysak genelde de o iktidar çok yakın”

Tüm engellere rağmen üretmeye ve halkla dayanışmaya devam edeceklerinin de altını çizen Başkan Nilüfer Mutlu, “Tüm zorluklara rağmen biz halkımızla da dayanışmak için çalışırken birileri de bizi engellemeye çalışıyor. Paramızı kesiyorlar ki kreş yapamayalım; paramızı kesiyorlar ki emeklilerimizin sosyalleşmesine destek olamayalım; paramızı kesiyorlar ki kadınların özgürlüğüne, çağdaşlığına, gelişmesine öncülük edemeyelim. İktidarlarının son döneminde bize yaptıkları bu siyasi baskılarla aslında halkımızı cezalandırıyorlar. Ama şunu bilsinler ki bu çabalar nafile. Hiçbir baskı, hiçbir silkeleme, hiçbir kısıtlama Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin halka hizmet etmesine engel olamayacak. Her engele, her zorluğa rağmen biz üretmeye ve halkımızla dayanışmaya devam edeceğiz. Biliyorum ki Genel Başkanımızın öncülüğünde yerelde nasıl iktidar olduysak genelde de o iktidar bize çok yakın” açıklamasını yaptı.

Konuşmaların ardından Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi’nin açılış kurdelesi hep birlikte kesildi. Genel Başkan Özgür Özel ve konuklar Nilüfer Çınarlı Mutlu’yla birlikte 30 çocuğun ücretsiz eğitim gördüğü oyun evini gezdi.