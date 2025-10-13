Mahkeme, hangi durumlarda ceza verilebileceğinin net şekilde belirlenmemiş olmasının, temel haklar açısından sorun yarattığını vurguladı.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, BİK’in ilan ve reklam kesme cezası verme yetkisi artık hukuki dayanağını kaybetmiş oldu. Yüksek Mahkeme, Kanun’un 49. maddesinin, cezaya yol açabilecek fiillerin ve uygulanacak yaptırımların çerçevesini çizmeyerek keyfi uygulamalara imkân tanıdığını tespit etti.

Gazeteciler Cemiyeti’nin açtığı davayı inceleyen Bakırköy 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, ilgili düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmederek dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı. Başvuruda, resmi ilan ve reklam kesme cezalarının ölçülülük ilkesine uygun olarak belirlenmediği, yaptırım uygulanacak durumların ve sürelerin net şekilde tanımlanmadığı ifade edilmişti.

AYM’nin gerekçesinde, “Kurumun, hangi eylemler karşısında ve hangi süreyle yaptırım uygulayabileceği hususunda bir çerçeve çizilmemiş olması, Kanun’a yapılan genel bir atıfla Kuruma geniş yetki tanımaktadır” denildi. Kararda, bireysel başvuruda daha önce verilen “ihlal” kararı hatırlatılarak, bu yaklaşımın basın özgürlüğüne müdahale anlamına geldiği vurgulandı.

Mahkeme ayrıca, Kanun’daki “Kurum kararlarına karşı itiraz üzerine verilen kararın kesin olduğu” hükmünü de iptal etti. Yüksek Mahkeme, bu düzenlemenin vatandaşların denetim ve hukuki itiraz hakkına sınırlama getirdiğini belirtti.

Kararla birlikte, Basın İlan Kurumu’nun ilan ve reklam kesme yetkisi tamamen ortadan kalkarken, basın kuruluşları açısından önemli bir hukuki güvence sağlanmış oldu. Uzmanlar, kararın basın özgürlüğü ve ekonomik bağımsızlık açısından kritik bir adım olduğunu belirtiyor.