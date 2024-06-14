Anayasa Mahkemesi (AYM), bazı vakıf ve derneklerde görev alan emekli ve yaşlılık aylığı alan kişilerin aylıklarının kesilmemesini öngören kuralı Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Bu karar, çift maaş uygulamasını sona erdiriyor.Anayasa Mahkemesi, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti, Yeşilay Vakfı, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı ve Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı gibi kurumlarda çalışan emekli veya yaşlılık aylığı alan kişilerin, bu aylıklarının kesilmemesini öngören düzenlemeyi iptal etti. Yüksek Mahkeme'nin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AYM, bu düzenlemenin Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirtti. Kararda, emekli veya yaşlılık aylığı alanların bu kurumlarda görev almaları durumunda aylıklarının kesilmemesi durumunun adaletsizlik yarattığı vurgulandı. Ayrıca, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı ve Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı'nın yapacağı ödemelerin mütevelli heyeti tarafından belirlenmesini öngören kural da iptal edildi. Bu karar, kamu kaynaklarının etkin ve adaletli kullanımını güvence altına almadığı gerekçesiyle alındı.