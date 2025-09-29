Anayasa Mahkemesi (AYM), alacakların geç ödenmesi durumunda uygulanan faiz oranının enflasyon karşısında yetersiz olduğunu belirleyerek, Meclis’e faiz oranlarının artırılması yönünde düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

Anayasa Mahkemesi, faiz oranlarını yetersiz buldu

Anayasa Mahkemesi, alacakların enflasyon karşısında uğradığı değer kaybının tazmin edilmemesinin bir hak ihlali olduğuna hükmetti. AYM, alacakların değer kaybının, faiz oranlarıyla telafi edilmediği durumlarda mülkiyet hakkının ve etkili başvuru hakkının ihlal edildiğini belirterek, TBMM'ye düzenleme yapılması önerisinde bulundu.

Karar, Caner Şafak’ın başvurusu üzerine verildi

Karar, Caner Şafak’ın bireysel başvurusu üzerine alındı ve pilot karar niteliği taşıyor. Şafak, 2010 yılında özel bir bankaya karşı açtığı icra takibi sonucu alacağı 48 bin 854 TL'nin, yıllar içinde ve yargılama süreçlerinin ardından 119 bin 114 TL olarak ödendiğini belirtti. Ancak, geçtiğimiz 10 yıl boyunca, yasal faizin alacağın enflasyon karşısındaki değer kaybını telafi etmediğini ifade etti. Şafak’ın açtığı 100 bin TL'lik “munzam zarar” davası, tüketici mahkemesi ve istinaf ile temyiz mercilerince reddedilmişti.

Faiz oranları değer kaybını karşılamıyor

Anayasa Mahkemesi, mevcut faiz oranlarının enflasyon karşısında alacakların gerçek değerini koruyamadığına karar verdi. 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un yetersiz olduğunu vurgulayan AYM, bu konuda yasal bir düzenleme yapılmasını talep etti. AYM, faiz oranlarının yıllık enflasyon oranlarının altında kaldığı için alacaklının uğradığı değer kaybını karşılayamadığını belirtti.

AYM’den Meclis’e yasal düzenleme önerisi

Anayasa Mahkemesi, TBMM’ye, mevcut faiz oranlarının enflasyon karşısında alacakların değer kaybını telafi etme kapasitesine sahip olmadığı gerekçesiyle yeni bir düzenleme yapılması için çağrıda bulundu. AYM, bu düzenlemeyle, alacaklıların uğradığı zararların daha etkin şekilde giderilmesini sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca, Türk Borçlar Kanunu’na dayalı açılan munzam zarar davalarının da etkin çözüm sunmadığına dikkat çekildi.

AYM, daha önce kamudan alacakların geç ödenmesiyle ilgili verdiği ANO İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. kararını emsal alarak, alacakların geç ödenmesi sonucu enflasyon karşısında aşırı değer kaybına uğramasının mülkiyet hakkını ihlal ettiğini vurguladı. Ayrıca, yıl yıl enflasyon oranlarına yer vererek, değer kaybının büyüklüğüne dikkat çekti.

Pilot karar uygulanacak

Bu karar, AYM tarafından pilot karar usulüyle alındı. Mahkeme, benzer hak ihlallerine yol açabilecek yapısal sorunların çözümü için yasama ve yargı organlarına sorumluluk yükledi. AYM, benzer davalarda enflasyon etkisinin hukuk düzeninde açık ve etkili şekilde giderilmesini sağlayacak bir mekanizma oluşturulması gerektiğini belirtti.