Anayasa Mahkemesi, imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi verilen binaların depreme dayanıklılığı konusunda kamu kurumlarını da sorumlu tutan kritik bir karar verdi.

İmar barışında yeni dönem

Anayasa Mahkemesi, oy birliğiyle aldığı kararla imar barışı çerçevesinde yapı kayıt belgesi verilerek yasal hale getirilen kaçak veya imara aykırı yapıların depreme dayanıklılığı konusunda sadece bina sahiplerinin değil, kamu kurumlarının da sorumlu olacağına hükmetti. Bu karar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından alınarak büyük bir değişiklik getirdi.

Yeni karara göre, yapı kayıt belgesi verilen binaların deprem ya da kendiliğinden çökmesi gibi durumlarda meydana gelen zararlardan sadece bina sahiplerine dava açılmayacak. Devlet kurumları aleyhine de tazminat davaları açılabilecek. Böylece imara aykırı yapılardan kamu da sorumlu tutulacak.

7143 sayılı kanunun değişimi

18 Mayıs 2018’de yürürlüğe giren "7143" sayılı kanunla, imara aykırı yapılar konusunda bir düzenlemeye gidilmiş ve yapının depreme dayanıklılığı konusunda bina sahibinin sorumluluğu belirtilmişti. Ancak bu düzenleme, devletin olası bir deprem hasarı ya da çökme durumunda tazminat sorumluluğundan muaf tutulmasını içeriyordu.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı

Bakanlık tarafından çıkarılan yapı kayıt belgesi verilmesine dair tebliğde de aynı hükümler yer almıştı. Bu tebliğin bazı hükümlerinin iptali için Danıştay 6’ncı Dairesi’ne dava açıldı. Yapılan incelemeler sonucunda Danıştay, bir hüküm yönünden Anayasa’ya aykırılık tespit etti ve itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Yüksek Mahkeme'nin sonuç kararı

23 Temmuz'da Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda görüşülen itiraz başvurusu sonucunda, "Yapı kayıt belgesi verilen yapının depreme dayanıklılığı konusunda idarenin değil sadece bina sahibinin sorumlu olacağına" dair hükmün iptali talebi kabul edildi. Artık sadece bina sahipleri değil, devlet kurumları da imara aykırı durumlardan sorumlu tutulacak. Bu karar, oy birliğiyle alındı.