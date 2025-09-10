Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesi, boşanmış kadınların boşanmanın ardından 300 gün geçmeden evlenmelerine izin vermiyor. Erkekler için ise böyle bir bekleme süresi öngörülmüyor. Bu durum, İstanbul 8. Aile Mahkemesi’ne taşınan bir davada tartışmaya açıldı. Mahkeme, düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğu kanaatine vararak iptal talebiyle dosyayı AYM’ye gönderdi.

Anayasa Mahkemesi, yaptığı değerlendirme sonucunda kadınlar için öngörülen 300 günlük evlenme yasağının yürürlükte kalmasına karar verdi. Kararın oy çokluğuyla alındığı belirtildi.

Bu gelişme ile boşanan kadınlar, mevcut yasal düzenleme gereği yeniden evlenmeden önce 300 günlük süreyi tamamlamak zorunda olacak. AYM’nin kararı, hem hukuki hem de sosyal açıdan tartışmaları beraberinde getirecek gibi görünüyor.