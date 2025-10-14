Anayasa Mahkemesi, Türkiye Futbol Federasyonu’na verilen Süper Lig maçlarını kaçak yayınlayan siteleri mahkeme kararı olmaksızın engelleme yetkisini iptal etti. Karar, basın ve ifade özgürlüğü gerekçesiyle oy çokluğuyla alındı.

TFF’nin Yetkisi ve Başvuru

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig maçlarını internet ortamında kaçak yayınlayan siteleri mahkeme kararı olmadan erişime engelleyebiliyordu. CHP'li milletvekillerinin başvurusu üzerine düzenleme Anayasa Mahkemesi gündemine taşındı.

AYM’nin Kararı

Yüksek Mahkeme, TFF’nin mahkeme kararı olmadan site engelleme yetkisinin, basın ve ifade özgürlüğü ile bağdaşmadığına hükmetti. Oy çokluğuyla alınan karar, dokuz ay sonra yürürlüğe girecek.

Kararın Gerekçesi

Resmî Gazete’de yayımlanan kısa gerekçede, yetkinin keyfi kullanımını engelleyecek güvencelerin bulunmadığı belirtildi. Ayrıca erişim engeli işlemlerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından denetlenemeyeceği ifade edildi. Kararda, “Kamusal makamların takdir yetkisini daraltacak temel güvenceler bulunmadığı için ifade ve basın özgürlükleri ihlal edilmiştir” denildi.