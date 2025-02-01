Bayburt’ta birçok vatandaşı hedef alan, içinde karı, koca ve bacanağın da bulunduğu 11 kişilik oto kiralama çetesi, Mersin’de gerçekleştirilen operasyonla çökertildi. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü’nün titiz çalışmaları sonucunda 40 gün boyunca izleri sürülen çete üyeleri, sahte oto kiralama dükkanında yakalandı.

Mersin’de bir oto kiralama dükkanından araç kiralamak isteyen Bayburtlu bir vatandaş, dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin izini sürdü ve operasyon için düğmeye bastı.

Aynı kişiyi iki kez dolandırdılar!

Şebeke, piyasa değerinin çok altında araç kiralama vaadiyle vatandaşları kandırdı. İlk aşamada, araç kiralama ücreti İBAN yoluyla tahsil edildi. Ardından 1-2 saat içinde mağdurları tekrar arayan dolandırıcılar, kasko ve sigorta bedeli adı altında ikinci bir ödeme daha talep etti.

Bu yöntemle çok sayıda vatandaşı mağdur eden çete, polis operasyonuyla çökertildi. Mersin’de sahte oto kiralama dükkanına baskın yapan ekipler, 11 şüpheliyi yakalayarak Bayburt’a getirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan çete üyeleri, adliyeye sevk edilirken, şüpheliler hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı.