Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, seçim öncesinde verdiği “Torbalı’da ne yapılıyorsa Ayrancılar’da da aynı hizmetten yararlanılacak” sözünü yerine getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Eylül ayı başında Torbalı’da hizmete giren kent lokantasının bir yenisi de Ayrancılar’da açıldı. İzmir-Aydın Caddesi üzerinde faaliyete geçen kent lokantasının açılışını Belediye Başkanı Övünç Demir gerçekleştirdi. Ekonomik sıkıntıların yoğun hissedildiği bu dönemde, özellikle dar gelirli vatandaşlar, emekliler ve öğrenciler için büyük bir fırsat olan kent lokantası, 4 çeşit yemeği yalnızca 90 TL’ye sunarak halka destek sağlıyor.

"Askıda Yemek" Uygulaması Başladı

Ayrancılar’da açılan kent lokantası, açılış günü menüsünde çorba, etli güveç, pirinç pilavı ve ayran sundu. Her gün 11.30 ile 14.30 saatleri arasında hizmet verecek olan lokanta, ekonomik kriz döneminde halkın bütçesine katkı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, Torbalı ve Ayrancılar’da hizmet veren bu lokantalarda "askıda yemek" uygulaması da başlatıldı.

Ayrancılar’a 500 Kişilik Kreş Müjdesi

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Övünç Demir, Ayrancılar’a kazandırılan hizmetler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Demir, “Seçim öncesinde ne vaat ettiysek, şimdi bir bir hayata geçiriyoruz. Torbalı’da açtığımız kent lokantasını bugün Ayrancılar’da hizmete sunduk. Sosyal demokrat halkçı bir belediye olarak halkımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bunun yanı sıra, bir ay içinde Ayrancılar’da 500 kişi kapasiteli bir kreşin temelini atacağız. Bu da annelerimize armağan olsun” dedi.