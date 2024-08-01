“Ev hapsini kim yaşıyor, belli değil"

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan T.E, eski eşi Zafer Kufacı ile 6 yıl önce dini nikah yaparak evlendi. Bir buçuk yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşini terk edip ailesinin yanına yerleşen T.E, eski eşinden sürekli ölüm tehditleri aldığını iddia etti. Korkunç olay, T.E’nin oturduğu mahalledeki camiden öğlen vakti kendi selasını duymasıyla başladı. Şoke olan kadın, cami görevlilerine ulaştı ve hoparlörden selanın yanlış olduğuna dair anonslar yapıldı.

Selayı gülerek kaydetti

İddiaya göre, Zafer Kufacı, cami imamına eski eşinin bilgilerini vererek selanın okunmasını sağladı. Yakın bir noktada bekleyen Kufacı, selanın okunma anını cep telefonuyla gülerek kaydetti. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kufacı'yı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde Kufacı, "Çocuğumu bana göstermediği için yaptım. Tehdit değil, mizah amaçlıydı" dedi.

Mahkemeden ev hapsi cezası

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kufacı, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası aldı. T.E ise verilen cezaya isyan ederek, "Sadece ev hapsi aldığını biliyorum. Ama ev hapsini o mu yaşıyor biz mi yaşıyoruz bilmiyorum. O sürekli dışarıda, evde olan biziz" dedi.

"Tehdit altında yaşıyorum"

Eski eşinin kendisini ve çevresini sürekli tehdit ettiğini belirten T.E, "Hala dışarıda geziyor, ben korkuyorum. Okullar açılıyor, çocuklarımı okula götürürken başımıza bir şey gelmesinden endişe ediyorum. Dışarıya çıkamıyorum, komşularım ihtiyaçlarımı getiriyor. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Parka bile çıkamıyoruz. Ev hapsini biz yaşıyoruz şu anda" ifadelerini kullandı.

‘Ben ölünce mi çare bulunacak?’

T.E, yaşadığı tehdidin ciddiyetine dikkat çekerek yetkililere seslendi: "Bir çare bulunmasını istiyorum. Çünkü bu şekilde bana zarar vermeye devam edecek. Ben ölünce mi bir çare bulunacak?" dedi.