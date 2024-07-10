Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, çalkantılı ilişkisinin sonlandığını resmen duyurdu. Uzun süredir ayrılık iddialarıyla gündemde olan çift, bu kez yollarını kesin olarak ayırdı.

Wanda Nara'dan açıklama

Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Icardi ile ayrıldıklarını doğruladı. Nara, "Kişisel ve sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha denedim. Ama olmadı. Bırakın herkes konuşsun, ben hiç konuşmadığım şeyleri sona bırakıyorum" dedi. Nara'nın bu açıklaması, çiftin hayranları arasında büyük yankı uyandırdı.