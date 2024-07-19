Star TV'nin iki sezondur cuma akşamları ekranlara gelen popüler dizisi Yalı Çapkını'nda Ferit Korhan karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Çetin Tekindor ile paylaştığı dizinin sezon finalinin ardından ünlü oyuncu, tatil ve spor yaparak yorgunluğunu atıyor.

Hayranlarından beğeni topladı

Sezon finali sonrası yorgunluk atmak için tatile çıkan Mert Ramazan Demir, ilk olarak İspanya'yı tercih etti. Daha sonra İtalya'ya geçen oyuncu, bu ülkelerde geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Paylaşımları büyük ilgi gören Demir, tatil fotoğraflarıyla hayranlarından beğeni topladı.

Tatil dönüşünde spor yapmaya ağırlık veren Mert Ramazan Demir, bu anlarını da sosyal medya hesabında paylaştı. Spor yaparken çekilen fotoğraflarını "Ne halim varsa gördüm" notuyla paylaşan oyuncu, fit görünümüyle dikkat çekti.