Öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Ankara'daki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ateş, burada CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü ve çıkışta basına flaş açıklamalarda bulundu.

Ayşe Ateş'in Ziyareti ve Görüşme Detayları

Ankara'daki CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşme, Ayşe Ateş'in siyasi çevrelerle temaslarını güçlendirme çabası olarak değerlendiriliyor. Görüşme sonrasında basının karşısına geçen Ayşe Ateş, önemli iddialarda bulundu.

Bahçeli İddiası: "Görüşmemi Engelledi"

Ayşe Ateş, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme talebinde bulunduğunu ancak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu görüşmeye engel olduğunu öne sürdü. Bu iddia, siyasi kulislerde büyük yankı uyandırdı ve tartışmalara yol açtı.

Ayşe Ateş'in Açıklamaları

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebim, Devlet Bahçeli tarafından engellendi. Bu durum, yaşadığımız trajedinin ardından adalet arayışımızı zora sokuyor. Siyasi engellerin, adalet arayışımızı durdurmasına izin vermeyeceğim."

CHP'den Destek Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ayşe Ateş ile yaptığı görüşmede, adalet arayışında kendisine destek olacaklarını belirtti. Özel, "Ayşe Hanım'ın mücadelesi bizim de mücadelemizdir. Adaletin sağlanması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Siyasi ve Sosyal Tepkiler

Ayşe Ateş'in bu iddiası, siyasi arenada geniş yankı buldu. Muhalefet partileri, Ayşe Ateş'e destek mesajları gönderirken, MHP cephesinden ise henüz bir açıklama gelmedi. Kamuoyu, Ayşe Ateş'in iddialarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin şu iddiada bulundu:

"En son 10 gün önce Hasan Doğan beni aradı ve Erdoğan'ın geçen hafta için beni kabul edeceğini bildirdi.

Hemen akabinde Bahçeli'nin grup toplantısı oldu ve suçluların önüne bir set çekerek bizi iftira atmakla itham etti.

Bence görüşmeden haberi oldu ve Erdoğan'a bizimle görüşmemesi yönünde bir çağrıda bulundu ve o sebeple de çağrılmadık, görüşme gerçekleşmedi.

Özgür Bey'i mahkemeye davet ettim ve teşekkür ettim. Bundan sonra da desteğini rica ettim. Kızlarım tanışmak istiyordu, kızlarımla tanıştılar."