Gezi Parkı olaylarına sanatçıları yönlendirdiği iddiasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkındaki soruşturma derinleşiyor. RTÜK, Gezi olaylarıyla ilgili medya yayınlarını incelemeye aldı.

Savcılık RTÜK’ten yayın kayıtlarını talep etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı’na yazı yazılarak Gezi Parkı olaylarına ilişkin tüm medya kayıtlarının derlenip savcılığa gönderilmesi istendi.

Savcılık tarafından gönderilen yazıda, 27 Mayıs 2013’te başlayan protestoların sosyal medya ve televizyon yayınları aracılığıyla yaygınlaştırıldığı ve olayların büyüyerek kamu güvenliğini tehdit eder hale geldiği öne sürüldü. Özellikle eylemlerin “direniş” ve “ayaklanma” şeklinde lanse edildiği medya içeriklerinin incelenmesi talep edildi.

Savcılığın talep yazısında şu ifadelere yer verildi: "Gezi Parkı olayları sırasında çok sayıda emniyet görevlisi ve vatandaş yaralanmış, kamu malları ile özel mülkiyete ait yerlerde ciddi zarar meydana gelmiş ve hatta ölümlü hadiseler yaşanmıştır. Olayların medya aracılığıyla yaygınlaştırılması ve propaganda yapılması kamu düzenini tehdit etmiştir. Bu nedenle, 27 Mayıs 2013'ten itibaren Gezi Parkı olaylarıyla ilgili yayınlanan tüm içeriklerin derlenerek savcılığımıza sunulması gerekmektedir."

Ayşe Barım’ın ifadesi ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında tutuklanan ünlü menajer Ayşe Barım, verdiği ifadede suçlamaları reddetti ve hakkında bir karalama kampanyası yürütüldüğünü öne sürdü.

Barım ifadesinde şunları söyledi: "ID İletişim’i 23 yıl önce kurdum ve eğlence sektöründe uzun yıllar çalıştım. 2024 yılında bir gazeteci tarafından hakkımda ima içeren yazılar yazıldı. Sosyal medyada bana yönelik ağır bir karalama kampanyası başlatıldı. Önce magazinel konularla, şimdi ise bu suçlamalarla karşı karşıyayım. Bunlar iftiradır. Beni toplum gözünde itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Başarı hikâyemi utanç hikâyesine çevirmek istiyorlar."