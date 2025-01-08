Ayşe Barım kimdir? Ünlü menajer hakkında ortaya atılan iddialar

Ünlü menajer Ayşe Barım, sektördeki önemli isimlerden biri olarak tanınıyor ve birçok ünlü ismin menajerliğini yapmış bir profesyoneldir. Ancak, son günlerde hakkındaki çarpıcı iddialar magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. ID Ajans’ın sahibi olarak bilinen Barım, sektördeki gücünü kötüye kullandığı iddialarıyla gündemde.

Ayşe Barım'ın kariyeri

Ayşe Barım, eğitim hayatına English Highschool for Girls’te başladı ve ardından Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Üniversite sonrası Londra’da iki yıl yaşamış ve burada iletişim eğitimi almıştır. Kariyerine 1992 yılında sektörde adım atan Barım, 2002 yılında ID Ajans'ı kurarak kendi markasını yaratmıştır. Bugün ID İletişim’in kurucusu olan Ayşe Barım, Türkiye’nin önde gelen birçok ünlüsünün menajerliğini yapmaktadır.

Ortaya atılan iddialar

Son dönemde, Ayşe Barım’a yönelik ciddi iddialar ortaya atılmaya başlandı. Bu iddiaların başında, bazı sanatçıların başarılı olmasını sağlayan Barım’ın, eleştirilen veya kurallarına uymayan isimleri sektörden uzaklaştırdığı yer alıyor. Ayrıca, ünlü bir erkek sanatçının iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığı iddiaları da dikkat çekti.

Rekabet Kurumu, Barım ve benzeri ajanslar hakkında gelen şikayetler üzerine bir inceleme başlattı. Bu inceleme, Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'un 4. maddesinin ihlali gerekçesiyle yapılıyor.

Ayşe Barım’ın menajerliğini yaptığı ünlüler

Ayşe Barım, kariyeri boyunca pek çok ünlü ismin menajerliğini yapmıştır. Bazı ünlü isimler şunlardır:

Bergüzar Korel

Halit Ergenç

Fahriye Evcen

Hazal Kaya

Serenay Sarıkaya

Ezgi Mola

Mehmet Günsür

Barım’ın menajerliğini üstlendiği isimlerin çoğu, Türk televizyon ve sinemasının tanınan yüzlerinden oluşmaktadır. Ancak hakkındaki son iddialar, sektördeki etkisini ve gücünü nasıl kullandığına dair tartışmaları gündeme getirmiştir.