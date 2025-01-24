Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in menajerliğini yapan ünlü isim Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarına katılım sağladığı ve sanatçıları olaylara yönlendirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Barım’ın, Gezi olaylarının planlayıcıları arasında yer aldığı iddia edildi.

Gezi Parkı olaylarına yönlendirme iddiası

Barım’ın sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık A.Ş. aracılığıyla, 29 Mayıs 2013 - 2 Haziran 2013 tarihleri arasında birçok sanatçıyı Gezi Parkı protestolarına katılmaları için teşvik ettiği belirtildi. Ayrıca, Barım’ın kendisinin de bu süreçte sanatçılarla birlikte eylemlere aktif olarak katıldığı öne sürüldü.

Osman Kavala ve diğer isimlerle iletişim tespit edildi

Başsavcılık açıklamasında, Barım’ın Gezi olaylarıyla ilişkilendirilen Mehmet Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora gibi isimlerle iletişim kurduğu ifade edildi. Bu bağlantılar, soruşturma sürecinde detaylı şekilde analiz edildi.

Ayşe Barım’ın evinde ve şirketine ait ofisinde yapılan aramalarda çeşitli belgelere el konuldu. Bu belgelerin, Gezi Parkı olaylarıyla bağlantılı yeni deliller sağlayabileceği düşünülüyor.

Barım’ın gözaltına alınması, özellikle sosyal medyada geniş yankı buldu. Bir kesim, Barım’ın özgür ifade hakkını kullandığını savunurken, diğerleri ise suçlamaların ciddiyetine dikkat çekti.