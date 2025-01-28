Gezi Parkı olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım, suçlamalara karşı sert bir açıklama yaptı. "Hükümeti devirmeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklanan Barım, hakkında yöneltilen iddiaları reddederek "Hepsi iftiradır, karalamadır. İddiaları asla kabul etmiyorum" dedi.

Beni ‘mama' ilan ettiler

“ID İletişim’i 23 yıl önce kurdum. Ondan önce de eğlence sektöründe ve çeşitli yerlerde çalıştım. 23 yıl boyunca çok çalıştım ve büyüyen televizyon sektöründe ben de yer aldım. 2024 eylül ayında bir gazeteci tarafından yazılar yazıldı. İsmin geçmeden “sektörde mamalar da var” denilerek bir oyuncumun da sahte bir reklam ilişkisinin içinde olduğunu iddia ederek yazı yayınladı. Benim ismin geçmediği için suç duyurusunda bulunmadım. 7 Ocak’ta yazının sadece o paragrafı alınarak çeşitli twitter hesaplarından sadece orası paylaşıldı. O Ayşe Barım’dır denilerek beni mama ilan ettiler. Çok yoğun bir karalama ve iftira kampanyasıyla karşı karşıyayım. Bu süre içinde neden olduğunu anlamadığım çok ciddi iftiralara uğradım. Günün sonunda önce magazinel konuyla ilgili, şimdi de bu suçlamayla buradayım. Hepsi iftiradır, karalamadır. İddiaları asla kabul etmiyorum. Bu kadar emeğin sonunda başarı hikâyesi olan hikayemin bu şekilde utanç hikâyesine döndürülmesinden dolayı mağdurum.”

Ayşe Barım, Gezi Parkı’na sadece bir ya da iki kez gittiğini ve orada herhangi bir topluluk veya kuruma yönlendirmede bulunmadığını söyledi. "Kimse benden Gezi Parkı’na katılmak için herhangi bir talepte bulunmadı," diyen Barım, eylemlerle hiçbir resmi ya da gayriresmi ilişkisi olmadığını vurguladı.