Dizi ve sinema sektöründeki tekelleşme ve şantaj iddiaları üzerine başlatılan soruşturma derinleşiyor. Menajer Ayşe Barım’ın da aralarında bulunduğu 21 kişi ve şirket hakkında Rekabet Kurumu tarafından açılan davada, sektördeki önemli oyuncuları etkileyen yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yapılan yazışmalarda, menajerlerin yüzde 20’lik komisyon oranını kabul etmeyen bir yapım şirketini boykot kararı aldıkları belirlendi.

Menajerlerin boykot planları ifşa oldu

Rekabet Kurumu'nun hazırladığı ön rapora göre, menajerler arasında yapılan yazışmalarda, sektörün tekelleşmesine yönelik ortak kararlar alındığı saptandı. Bu yazışmalarda, özel bir yapım şirketiyle çalışmama konusunda anlaşmaya varıldığı ve bu kararın sektör genelinde yayıldığı belirtildi. Menajerler, söz konusu yapım şirketine oyuncu vermemek için hem kendi aralarında hem de kanallara bildiriler gönderdiler. "Ne yapılması gerekiyorsa biz altına imzamızı atarız" ve "Oyuncular sete çıkmıyoruz" gibi ifadelerle, sektörün gidişatını etkilemeye çalıştıkları ortaya çıktı.

Ayşe Barım’ın gözaltı süreci

Ayşe Barım, daha önce "Gezi Parkı" olaylarına katıldığı gerekçesiyle tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. Ancak, son yaşanan gelişmelerle birlikte, menajerin sektördeki boykot ve komisyon tartışmaları da yeniden gündeme geldi. Barım’ın başını çektiği menajerlik şirketlerinin, komisyon oranlarını yüksek tutma adına sektördeki yapım şirketlerine baskı yaptığı ve sektördeki denetimsizliğe göz yummayı planladıkları belirlendi.