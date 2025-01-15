Menajer Ayşe Barım, hakkında çıkan tekelleşme, vergi kaçırma gibi iddialar nedeniyle soruşturma altına alındı ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Barım, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak, hakkında basında yer alan haberlere erişim engeli getirilmesini talep etti. Ancak mahkeme, Barım'ın bu talebini reddetti.

Yüksek para akışı

Rekabet Kurulu'nun başlattığı soruşturma sonucunda, ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım’a yönelik pek çok iddia ortaya atıldı. Barım’ın sektörde tekelleşmeye yol açtığı, kendi şirketinde olmayan isimlerin önünü kestiği ve hesaplarında yüksek para akışı olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Bu suçlamalar sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve diğer ilgili birimler tarafından soruşturma başlatıldı. Ayrıca, yurt dışına kaçma şüphesi nedeniyle Barım’a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Ayşe Barım, kendisine yöneltilen suçlamaları yalanlayarak, hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne erişim engeli talebinde bulundu. Ancak mahkeme, bu talebi reddetti.

Öte yandan, Barım'ın şirketinde çalışan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, "reklam aşkı" iddiaları nedeniyle bugün ifade vermek üzere adliyeye gitti.