Ünlü menajer Ayşe Barım, bugün İstanbul'da Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçlamasıyla gözaltına alındı. Türkiye’nin önde gelen oyuncularından Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola ve Hande Erçel gibi isimlerin menajerliğini üstlenen Barım, uzun süredir sektördeki etkinliği ve geniş ağıyla dikkat çekiyordu. Gezi Parkı olaylarına katılımıyla ilgili çıkan iddialar ve sektördeki tekelleşme suçlamaları, Barım’ı hukukî süreçlerle karşı karşıya getirdi.

Barım’ın gözaltına alınmasının ardından, çok sayıda ünlü isimden açıklamalar gelmeye başladı. Bu açıklamalardan en dikkat çekeni ise, oyuncu Farah Zeynep Abdullah’tan geldi.

Farah Zeynep Abdullah’ın tepkisi

Ayşe Barım’ın gözaltına alınması, sektörde büyük yankı uyandırdı. Bu gelişmeye tepki gösteren isimlerden biri de, ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah oldu. Abdullah, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Barım’ın gözaltına alınmasının ardından yaşananları "inanılmaz bir saçmalık" olarak nitelendirdi. Oyuncu, bu olayın basit bir hukuki süreçten öte, daha büyük bir anlam taşıdığına dikkat çekti.

Abdullah, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla hem kendi takipçilerini hem de kamuoyunu şaşırttı. Paylaşımında, "Bu öyle böyle değil, inanılmaz bir saçmalık!" diyerek, olayın boyutunun düşündüğünden çok daha büyük olduğunu vurguladı.

Abdullah’ın bu paylaşımları, pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından tepkiyle karşılandı ve geniş bir tartışma başlattı.

"Beyni olanlar için evet"

Farah Zeynep Abdullah’ın bu sert tepkisi, bir takipçisinin "Sizin için hep böyle şeyler saçma zaten" şeklindeki yorumuna da kayıtsız kalmadı. Abdullah, söz konusu yoruma cevaben "Beyni olanlar için evet" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Farah Zeynep Abdullah’ın, özellikle Türkiye’deki mevcut durumla ilgili düşüncelerini ve tepkilerini daha net bir şekilde dile getirdiği bir an oldu. Tepkiler arasında, Abdullah’ın söylediklerinin kimi zaman sert ve anlamlı olduğu kadar, kimi zaman da çarpıcı bir şekilde gündemi değiştirdiği görülüyor.

Ayşe Barım hakkındaki gözaltı kararı, uzun süredir sektördeki tekelleşme iddialarının ve menajerlik şirketlerinin faaliyetleri üzerine yapılan paylaşımlar sonrasında gündeme geldi. Barım’ın kurucusu olduğu ID Danışmanlık Limited Şirketi, birçok ünlü ismin menajerliğini üstlenmiş ve geniş bir ağına sahipti.