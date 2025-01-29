Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme ve haksız rekabet iddialarıyla tutuklanan ünlü menajer Ayşe Barım hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. ID Danışmanlık şirketinin sahibi olan Barım’ın, sektörün önde gelen menajerleriyle oluşturduğu WhatsApp gruplarında yapımcılara karşı ortak hareket etme çağrısında bulunduğu görüldü.

Sabah’ın haberine göre, WhatsApp yazışmalarında menajerlerin, yüzde 20’nin altında komisyon oranını kabul etmeyen yapımcılara oyuncu vermemeyi dahi göze aldığı görülüyor.

Barım’ın "Ajans Komisyonu Meselesi Düzenleme" adlı WhatsApp grubundaki mesajlarında şu ifadeler yer alıyor: "Merhaba arkadaşlarım uzun süredir ajans komisyonları ile ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz herhalde siz de yaşıyorsunuzdur. Bilhassa Medyapım ve Ayyapım, çok istedikleri oyuncularda zorlasak da genel olarak bizim komisyonumuz sorgulanıyor devamlı. Bunun için isterseniz buluşsak mı? Yapımcılar birliğine bir toplantı ile devalüasyon vs artan maliyetler, maaşların en az iki katına çıkması vs gibi gerçekten zorlandığımızı anlatsak mı?”

Bu mesajların ardından “Dizi Çalışma Grubu” adlı yeni bir WhatsApp grubu kuruldu. Burada menajerler, komisyon oranlarını sabit tutmak için yapımcılara baskı yapma ve boykot kararı alma yönünde konuşmalar yaptı. "Kimimiz meseleyi biliyor ama toplantıyı bilmiyoruz. Kimimiz hiçbir şey bilmiyoruz sanırım. Yapımcılar yüzde 10 komisyon vermekte kararlı olduklarını söylüyorlar." Bir menajerin attığı mesajda "İsyan ateşi yandı" ifadesinin yer aldığı da iddialar arasında.

Menajer Gülden Avşaroğlu, grupta yaptığı açıklamada: "60 şirketiz arkadaşlar, gücümüzün farkına varın! Yapımcılar başka bir yerden oyuncu bulamaz, en fazla 48 saatte bu iş çözülür." dedi.

Menajer Kahraman Özden ise: "Hatta kendi ayaklarına bir nevi sıktılar. Gülden'in dediği gibi 60 şirket bir araya geldi ve böyle bir güç karşısında direnemezler. Aynı şekilde hepimiz ortak kararla hareket ettiğimiz için oyuncularımızın da bizimle aynı tarafta olacağı konusunda şüphem yok."

Ancak gruptaki bazı isimler, bu hareketin Rekabet Kurulu tarafından suç unsuru teşkil edebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Ömer Duran: "Bunun rekabet kanunu açısından sakıncası olabilir."

Gülden Avşaroğlu: "Ama biz böyle çalışıyoruz diyorum. Kendi şirket prensibimi belirtiyorum. Ben şirket olarak kendimden bahsediyorum. Sadece erkek oyuncularla çalışıyorumla aynı bence."

Soruşturma derinleşiyor!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ayşe Barım ve ekibinin sektördeki tekelleşme girişimleri detaylı şekilde inceleniyor. Rekabet Kurulu’nun yaptığı tespitler, menajerlik sektöründeki kartelleşme iddialarını güçlendirdi.