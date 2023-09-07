Bugünlerde market merakı sardı beni. Sebze satanları da dahil. Fiyatı herkesçe pahalı olduğu bilinen bir marketin manav reyonunu şöyle bir dolaşayım dedim... Bilseydim hiç niyetlenmezdim.

Ayşe kadın fasulye 138 lira.

Ben şok tabii.

Reyon aralarında dolaşan market yetkilisi gence sorayım dedim, neden 140 ya da 135 değil diye...

Cevap klasik...

Böylesi daha dikkat çekici oluyormuş.

Oysa ben beklerdim ki,

Maliyetlerin üzerine market karı da konulduğunda bu fiyat ortaya çıkıyor denilsin.

Demek ki, ''kim kime tutturabilirse'' dönemi, burada da var.

... Ve karar verdim artık Ayşe Kadın fasulye'nin adını değiştirdim.

''Ayşe Hanım fasulyesi''

Az ileride baktım bamya, kınalı boyalı.

Oldukça da küçük boydalar.

Marketin etiketleri tezgahların üstünde yer alıyor.

Dolayısı ile takip etmen gerekiyor, ilk etapta neyin kaç para olduğunu karıştırma durumu oluyor...

Derken aradım buldum, yazı aynen şu:

''Kınalı boyalı Bornova bamya'' altında 120 lira ibaresi var.

Ah be kardeşim Bornova'da tarla mı kaldı ki, kınalı boyalı bamya yetiştirsinler.

Ne bu ya kilosu 120 liraya bamya mı olur?

Bamya her gün toplanan bir sebze. Hatta 2 gün toplamasan hemen irileşiverir. Dolayısı ile 120 lira olacak bir durum yok ortada.

Bugün markette ikinci kararımı verdim, artık bamya'ya da asla sümüklü bamya demeyeceğim...

Benim için onun adı artık ''kınalı boyalı bamya''dır.

Ne günlere geldik değil mi sevgili okurlar.

Eskiden çuval'la alınırdı, bugün kilo ve hatta yarım kilolar söz konusu.

Yarınlarda da gram devri başlayacak ve hatta onda da şimdiden başladı bile.

Ha unutmadan, çerez reyonuna da baktım.

Antep fıstığı 550 lira olmuş...

Olaki canınız çeker de almak isterseniz size tavsiyem:

Evde kaç kişi iseniz tane ile o kadar antep fıstığı istediğinizi söyleyin.

Benden söylemesi. Rahin kalmayın diyorum...