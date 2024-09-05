Zonguldak'ın İncivez Mahallesi'nde üç yıl önce 28 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta’nın 8. kattaki binanın terasından düşerek hayatını kaybettiği olayda mahkeme, Usta'nın erkek arkadaşı Bartu C.A.'nın beraatine hükmetti. Karar, adli süreçte tartışmalara yol açtı.

Olayın gelişimi ve yargılama süreci

Ayşe Özgecan Usta’nın 2021 yılında düşerek yaşamını yitirmesi, erkek arkadaşı Bartu C.A.’nın “taksirle ölüme neden olma” ve “kişiyi hürriyetten yoksun bırakma” suçlarından yargılanmasına neden olmuştu. Bartu C.A., duruşmalar boyunca tutuksuz yargılandı. 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan son duruşmada, Bartu C.A. katılmadı.

Savcının mütalaası ve karar

Cumhuriyet Savcısı, Bartu C.A.’nın “kişiyi hürriyetten yoksun bırakma” suçundan cezalandırılmasını talep ederken, “taksirle ölüme neden olma” suçundan beraatini istedi. Savcının mütalaasına karşı çıkan Ayşe Özgecan Usta’nın babası Kenan Usta, olayın ayrıntılarına dikkat çekti. Usta, kızının telefonunun kırık bulunması ve ruhsatsız telsiz ile mermi bulgularına dikkat çekerek, Bartu C.A.’yı suçladı.

Kenan Usta’nın avukatı Ezgi Aybüke Dizlek, mütalaayı kabul etmeyerek, Bartu C.A.'nın olay anındaki ruh halini ve davranışlarını eleştirdi. Dizlek, sanığın Ayşe Özgecan Usta’nın düşme anındaki psikolojik durumunu göz önünde bulundurarak, taksirle ölüme neden olma suçunun gerçekleştiğini savundu.

Mahkemenin kararı ve itiraz

Mahkeme, sanık Bartu C.A.’nın her iki suçtan da beraatine karar verdi. Karar, Özgecan Usta'nın ailesi ve avukatları tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Kenan Usta, mahkemenin kararına tepki gösterirken, avukatı Ezgi Aybüke Dizlek, istinaf başvurusu yapacaklarını belirtti. Dizlek, “Mahkeme tarafından verilen beraat kararı ve mütalaa, olayın tüm gerçeklerini yansıtmıyor. Kararı istinafa taşıyacağız” dedi.