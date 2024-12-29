Türk sinemasının önemli isimlerinden olan Ayşe Şasa’nın hayatını konu alan ve ismini Şasa’nın aynı adlı kitabından alan “Bir Ruh Macerası” dizisinin başrol oyuncusu belli oldu.

Son olarak “Kalpazan” dizisinde seyirciyle buluşan Deniz Baysal, “Bir Ruh Macerası” dizisiyle prensipte anlaştı.

TRT Tabii için çekilecek olan 10 bölümlük dizinin yönetmen koltuğunda Osman Nail Doğan oturacak. Dizinin yapımcılığını ise Harmony Yapım üstlenecek.

Dizinin çekimleri İstanbul’da yapılacak. Ayşe Şasa’nın eşi ve ünlü yönetmen Atıf Yılmaz'ı canlandırması için oyuncu Osman Sonant’a teklif götürüldü. Oyuncu seçimlerinin devam ettiği dizinin şubat ayının ilk haftasında sete çıkması planlanıyor.