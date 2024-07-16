Ayşegül Akay, 2019 yılında yayımladığı "Karınca Misali" isimli kitabıyla edebiyat dünyasına adım attı. İlk kitabının ardından "Kurtuldum" isimli ikinci kitabını da okurlarıyla buluşturan Akay, her iki eseriyle de büyük beğeni topladı.

Kitaplarında işlediği temalar

Akay, mutluluğu ve başarıyı yakalamanın okumaktan geçtiğini savunuyor. Kitaplarında, okumanın insan hayatını nasıl şekillendirdiğini çocuktan ebeveynlere kadar hikayeler ve şiirlerle anlatıyor. Kendi hayatından örneklerle zenginleştirdiği eserlerinde, okuyucularına ilham vermeyi amaçlıyor.

Okurlarıyla buluşma etkinliği

Altınoluk’ta açılan ‘El Sanatları Sokağı’nda düzenlenen etkinlikte Ayşegül Akay, okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzalıyor ve edebi yolculuğunu paylaşıyor.