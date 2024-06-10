Güçlü yorumu ve yayınlamış olduğu çalışmaları ile adından sıklıkla söz ettiren sektörün değerli seslerinden ''Ayşen Birgör''; yeni şarkısı “Pembe Yalan” ile dinleyicisine ters köşe yaptı.

Yaz'a rengarenk bir giriş yapan ''Ayşen Birgör''ün yeni şarkısının sözü ve müziği Seçkin Özer & Ferit Özkan düzenlemesi ise sanatçının aynı zamanda müzik yönetmenliği ve prodüktörlüğünü de üstlenen Seçkin Özer' ait. Modern soundları kullanarak yaza yerinde bir geçiş yapan “Ayşen Birgör”; ''Pembe Yalan'' adlı teklisini, içindeki cıvıl cıvıl kız çocuğunun dışa vurumu olarak nitelendirirken, ''Pembe Yalan''ı hem görsel hem de müzikal olarak sevenlerine bol renkli bir klipte eşliğinde sundu. Yenilikçi ve trend şarkılarla müzikal yolculuğuna devam eden ''Ayşen Birgör''ün daha önceki şarkılarına benzemeyen tattaki hareketli pop şarkısı ''Pembe Yalan''ın, atıflı sözlerine eşlik eden klibini görsel bir şov eşliğinde seyircisine yansıtan isim ise Safa Gülsoy.