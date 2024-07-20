Türkiye siyasi hayatının önde gelen isimleri, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen anma törenleri ve etkinlikler için bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra ana muhalefet lideri Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer siyasi parti liderleri, önemli bir tarihi olayı anma ve birlik mesajları verme amacıyla Lefkoşa'da buluştular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü anma törenleri için sabah saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Ercan Havalimanı'nda resmi bir törenle karşılandı. Karşılamaya, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da katıldı.

Erdoğan, törenler kapsamında saat 10.00'da Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen Barış ve Özgürlük Bayramı Geçit Töreni'ne katıldı. Lefkoşa Anıtı Özel Defteri'ne duygusal bir mesaj bırakan Erdoğan, Türk milletinin kararlılığını ve Kıbrıs Türk Halkı ile omuz omuza verilen mücadeleyi vurguladı.

Törene Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleriyle birlikte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer siyasi parti liderleri de katıldı. Anma etkinlikleri, Türk milletinin bağımsızlık ve istiklal mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kıbrıs Barış Harekatı, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk Halkı'nın ortak tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Zaferin 50. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü bağları ve dayanışmayı bir kez daha pekiştirdi.

Erdoğan'dan Kıbrıs Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

"50. yılımızda sizlerle olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Yurdu yaşatmak için can veren kahraman şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. Kıbrıs Türkü'nün varlığı için cesaretle savaşan gazilerimizin ellerinden öpüyorum. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı, davaya destek veren Alparslan Türkeş'i şükranla anıyorum. Merhum Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ı da rahmetle anıyorum. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımızı tebrik ediyoruz.

"Yine Tek Yürek"

Yarım asır önce olduğu gibi yine tek yüreğiz burada. İktidar ve muhalefet ayrımı olmadan hepimizin burada olması, Kıbrıs davasına verdiğimiz önemdir. Kuzey Kıbrıs bizim gözbebeğimizdir. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Tarihi gerçekleri haykırmak için de burada bulunuyoruz.

1963-1974 yılları Kıbrıs Türkleri için saldırıya maruz kaldığı bir dönemdi ve katliamın önüne geçemediler. 1974'e geldiğimizde saldırılar zirveye ulaşmıştı. Tam 50 yıl önce Mehmetçik o hançeri sökmek için tarihi bir adım attı. Tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumlulukla harekete geçtik ve bunu yerine getirdik. O gün tüm dünyaya Kıbrıs Türkü'nün asla yalnız olmadığını gösterdik.

Ateşe verilen tarlalara, gül bahçesine iner gibi indi Mehmetçiğimiz. Dr. Fazıl Küçük o tarihi günü şöyle anlatıyor: "20 Temmuz sabahı doğan güneş, Kıbrıs Türkü'nün 11 yıldır yaşadığı karanlığı söküp götürmüştür. O gün burada hangi gurur ve sevinç hakim ise Türkiye'de o gurur ve sevinç hakimdir.

"Herhalde bize bir sataşmada bulunmazsın"

Rum lider, EOKA liderleri için düzenlenen törenlere katılıyor. Adanın doğal kaynaklarını paylaşmaya niyetleri olmadığını bunlar ortaya koyuyor. Yunan Savunma Bakanı akla ziyan açıklamalarda bulundu. Miçotakis ile bir araya gelmiştik. 20'sinde biz KKTC'deyiz, sen de güneyde olacaksın. Herhalde bize bir sataşmada bulunmazsın dedik. Böyle bir şey düşünmediğini söyledi, biz de yola devam dedik.

Ada'daki federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz. Müzakerelere biz her zaman açıktık. Kıbrıs Türk tarafı, Rum tarafı ile eşit olarak masaya oturmalıdır.

Biz müzakereye, kalıcı barışı ve çözümü sağlamaya hazırız. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın Cenevre'de ortaya koyduğu iki devletli çözüm önerisi çok kıymetlidir. Çözüm istiyorsanız Kıbrıs Türkü'nün haklarını tescil edin. Ada'nın garantör ülke devlet liderlerinin de her iki ülke liderlerini birlikte ziyaret edeceği günleri de görmek isteriz.

Ne oldu bitti ne de Kıbrıs Türklerinin boyun eğmesi

Ne biz oldu bittiye müsaade ederiz ne de Kıbrıs Türkleri buna boyun eğer. Şuşa'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısı'na, Sayın Tatar iştirak etti. Sayın Aliyev'e de burada teşekkür ediyorum. Ambargonun kaldırılması için çabalarımız daha da artacak. Kıbrıs'ın daha güçlü hale gelmesi için desteğimiz bakidir. Gereken desteği sonuna kadar da vereceğiz.X

Temmuz ayı itibariyle üniversiteli kardeşlerim katkı payında Türkiye'de kardeşleriyle aynı düzeyde olacağını da paylaşmak istiyorum. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Kıbrıs Türk halkına ve Türk Milleti'ne hayırlı olsun. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Kıbrıs için emek veren ter döken tüm devlet büyüklerini rahmetle anıyorum."

"Kıbrıs Türkleri'ni yok etme planını ortaya koydular"

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: "21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türkleri'ni yok etme planını ortaya koydular. Köylerimizi yaktılar ve 10 yıl boyunca göçmen çadırlarında kaldık ancak Türklüğün onur ve şerefini ezdirmedik. Rumlar adanın tek hükümeti olarak kabul ediliyordu. 1974'e kadar bu süreç devam etmiştir. Yunanistan'daki askeri cunta ve EOKA yönetimi, halkımızı yok etmek istedi. Halkımızın gözü Toroslar'da, kulağı Ankara'daydı.

Bülent Ecevit onlara 'ülkenize dönmek istiyorsanız bir an önce dönün, birazdan hava limanları kapanacak' demişti. Gökleri yırtan Türk uçakları 20 Temmuz 1974 sabahı geldi Türk askeri. Paraşütle yağmur gibi gökten yere iniyordu Mehmetçiğimiz. Ulu Önder Atatürk yolumuzu çizmiştir. Bu yol bağımsızlık ve özgürlük yoludur. Türk tarafı olarak müzakere süreçlerinde her zaman yapıcı bir tutum sergiledik. Ancak Rum zihniyeti değişmedi hep hâkimiyetçe davrandı. Kıbrıs Türk'ünü azınlık olarak gördü.Türk askerini Kıbrıs'tan uzaklaştırmayı talep ediyor. Biz bunu asla kabul etmeyeceğiz.

"Rum tarafının 3. ülkelerle yaptığı anlaşmalar bölgeyi riske etmektedir"

Kıbrıs Türkeri'ne uygulanan ambargolar asla kabul edilebilir değildir. Kıbrıs Türklerini kendilerine muhtaç hale getirmek istemektedirler. Beklentimiz eşit egemen statüde hakimiyetimizin tescil edilmesidir. Rum yönetiminin güneyi askeri bir operasyon merkezi haline getirmesi Ada'yı hedef yapmaktadır. Yunanistan Savunma Bakanı güneyde Larnaka'ya yaptıkları ziyarette burada askeri bir liman yapmayı düşündüklerini söylemişlerdir.

Rum tarafının 3. ülkelerle yaptığı anlaşmalar bölgeyi riske etmektedir. Dünya Kıbrıs'ta Türklerin yaşadığı sıkıntılara nasıl yabancı kalmışsa, Gazze'de yaşananlara da kayıtsız kalmaktadır.

Erdoğan'a teşekkür

Sayın Aliyev'e de burada teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Kıbrıs Türk halkı, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır ve her alanda işbirliğine hazırdır. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk dünyasının güneydeki sınırıdır. Sayın Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk halkının nefesi oldunuz ve her platformda sesimiz olduğunuz için teşekkür ederim. TBMM'de Kıbrıs için alınan tezkere kararı bizi memnun etmiştir.

Kurucu liderlerimiz Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ı, anıyorum. Yanımızda olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teşekkürlerimi sunarken, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 20 Temmuz Kıbrıs Türkü'nün yoktan var oluşudur. Bayramımız kutlu olsun, ne mutlu Türküm diyene."

Tüm parti liderleri Kıbrıs'ta

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kapsamında Atatürk Anıtı'ndaki törene, ardından 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Geçit Töreni'ne katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

Törene MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve birçok partinin genel başkanı katılacak.

Harekatın 50. yılı nedeniyle bugün KKTC'de birçok etkinlik düzenlenecek. Türk donanması 50 savaş gemisiyle gerçekleştireceği geçit töreni için dün Kıbrıslıları davet etmişti. Öte yandan da SoloTürk ve muharip uçakları da gösteri uçuşları gerçekleştirecek.

Bayraktar İHA ve SİHA'larının yanı sıra F-16 savaş uçakları da Kıbrıs'ta geçiş yapacak. Girne'de de 50. yıl kutlamaları için etkinlikler düzenlenecek.