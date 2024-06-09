Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), sona erdi. Öğrenciler, sınav sonrası Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri sorularını değerlendiriyor. Sosyal medya da bu yorumların merkezi haline geldi.

YKS sınavı zor muydu, kolay mıydı? AYT'de sorulan Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri soruları nasıl karşılandı? YKS 2024 sınavının yorumları burada.

"Gelmiş geçmiş en kolay a sınavıydı sayısal sözel bütün soruları işaretledim hepsinden full bekliyorum"

"AYT matematik sorularını gördükten sonra çıkış saati geldiği gibi çıktım sınavdan"

"Böyle zor bir sınav olamaz"

"AYT'de matematiğe geçtiğimiz an gülmeyi unuttuk"

"O integral soruları neydi öyle"



"Şu sınava kolay diyenler ne yaşıyor bilmiyorum ama sonuçları görünce yüzlerinde ki ifadeyi merakta ediyorum açıkçası"

"AYT matematik inanılmaz zorladı"

"Sağolun ya TYT sınavı kolay yapıp AYT'de bizi zorladığınız için"

"AYT'den çıkanların yüz ifadesine göre oldukça zor gibi gözüküyor"



"Edebiyat çok kolaydı"

"AYT ölüm gibiydi acayip zordu"

"AYT felsefe zordu. Kant mı hazırladı soruları"

"AYT'deki 3 sorunun aynısını geçen gün denemede çözdüm harfi harfine aynı şuan şoklardayım"



"AYT'den full doğru yapan olursa kafamı kıracağım acayip zordu bence"

"AYT çok rezalet geçti"

"Sen mi yapacaksın sen mi edeceksin dediler valla ben yapamadım arkadaşlar"

"Ezeli düşmanım sensin artık AYT"

"Hayatımda daha kötü bi AYT görmedim"

"AYT felsefedeki matematik sorusu gerçek miydi"



"AYT matematik ve fen'de kalem oynatamıyorum, onları nasıl çözüyorlar ya"

"Çok kolaydı özellikle matematik 40 dakikada bitti ayt full bekliyorum sadece fiziği yapamadım"



"Gerek TYT gerek AYT olarak tarihin en kolay sınavıydı özellikle matematik bölümü. 2 sınavda çerezdi AYT'de 65 net bekliyorum"

"Çok korkunçtu AYT'den çıktım konuşmak dahi istemiyorum"

"AYT'nin bana öğrettiği; çalışmayana her soru zor"

"Normalde yapabileceğim soruları yapamadım. Bugünkü Fenerbahçe başkanlık seçimlerine gitti aklım."

"AYT'de gayet basitti. Bu YKS çok mu kolay sorulmuş yoksa bana mı çok basit geldi ama bu işin kötü tarafı değil sınav açıklanınca sıralamalar karma karışık olacak ve herkes yığılacak şimdiden geçmiş olsun diliyorum tüm giren arkadaşlarıma"



"Sınav aşırı kolaydı. Kolay olması için polinom bile sormamışlar."