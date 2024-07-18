İSTANBUL (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sözel alanda Türkiye 30'uncusu olan Ebrar Ciğer, hedefinin İslami ilimler ya da ilahiyat alanında eğitim alıp, akademik kariyerini, psikoloji bölümünden yapacağı çift ana dal programıyla destelemek olduğunu söyledi.

Liseye geçiş sınavında 0,8 yüzdelik dilimine girerek Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni tercih eden Ebrar Ciğer, bu yıl girdiği AYT'de de sözel bölümünde Türkiye 30'uncusu olmayı başardı.

Ciğer, AA muhabirine, lisede aldığı eğitimle sınava hazırlık sürecini ve gelecekle ilgili planlarını anlattı.

Lisede hazırlık sınıfında İngilizce öğrenen Ciğer, bununla birlikte hafızlık eğitimini tamamlayarak, son iki yılda da üniversite sınavına yoğunlaştığını söyledi.

Ciğer, üniversite sınavına hazırlanırken programlı çalışmaya gayret ettiğini belirterek, "Sabah erken kalkıyordum ve belli başlı çalışmalar yapıyordum. Sonrasında okula gidiyorduk 08.00'de, 16.00'ya kadar okulda derslerimize giriyorduk. Aynı zamanda boş vakitlerimizde okul kütüphanemize geçiyorduk. Belli aralar verilerek, dinlenerek akşam yatana kadar ders çalışmaya devam ediyordum. Başta en az 8 saatle başlıyoruz, sonrasında 10 saat civarı çalışmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

2024-YKS AYT sözel alanda Türkiye 30'uncusu olarak İstanbul'daki İslami ilimler ya da ilahiyat fakültelerinden birini tercih etmek istediğini dile getiren Ciğer, eğitimini psikoloji bölümünden çift ana dal programıyla desteklemek istediğini de kaydetti.

Ciğer, İslami ilimler veya ilahiyat fakültelerini küçüklüğünden beri olan merakı nedeniyle tercih etmek istediğine işaret ederek, "Son zamanlarda biraz bu alanlarda yetişen insanların sayısının azaldığını görüyoruz. Bu alanda da ihtiyaç olduğunu düşündüğüm ve kendi ilgim de olduğu için bu alanda uzmanlaşmak ve dini ilimlerde de Türkiye'de hem çevreme hem topluma katkı sağlamak istiyorum. Üniversite bittikten sonra da duruma göre yüksek lisans veya diğer eğitimlerimi, üniversite eğitimi sürecimde hangi bölümde daha çok yoğunlaşmak istersem inşallah devam ettirmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Üniversite eğitimine dair planlarına değinen Ciğer, "İslami ilimler, bir Müslüman olarak kendimiz adına öğrenmemiz gereken birtakım bilgilerin olduğu bir alan, öncelikle kendimi bu alanda geliştirmek istiyorum. Psikoloji de bence insanlar arası iletişimde bize faydalı olan bir alan diye düşünüyorum. Bu yüzden de psikoloji eğitimiyle beraber ilahiyat eğitimimi de desteklemek istiyorum." dedi.

- "En önemlisi sevdiğimiz ve ilgi duyduğumuz bir işi yapabilmek"

Ciğer, kendisi gibi üniversite tercihi yapacak veya üniversite sınavına hazırlanan akranlarına ise "Bence en önemlisi sevdiğimiz ve ilgi duyduğumuz bir işi yapabilmek. Sonuçta hayatımız boyunca bu alanda yoğunlaşıp, bu alanda hizmet vereceğiz. Bu yüzden kendi ilgilerini arka plana atmadan dengeli bir şekilde karar vermelerini tavsiye ediyorum. Düzenli çalıştıkça ve gayret ettikçe de inşallah her alanda kıymetli insanların yetişeceğini düşünüyorum." tavsiyelerinde bulundu.

Kızının başarısından duyduğu mutluluğu paylaşan baba Yusuf Ciğer, İslam hukuku alanında eğitim aldığını belirterek, kızının da bu yönde ilerlemesinin, yaptığı işini benimsemesinin kendisi için önemli olduğunu dile getirdi.

Yusuf Ciğer, kızının hazırlık sürecinin kolay olmadığını, düzenli ve mükemmeliyetçi vasfıyla çalışmasıyla böyle bir başarı elde ettiğini kaydetti.

