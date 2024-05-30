AYTO’nun büyük desteğiyle hayata geçirilen bu eğitim programı, kadın girişimciliği ve liderliğini teşvik etmeyi amaçlıyor. 12 ay sürecek olan bu kapsamlı program, AYTO Akademi Eğitim Salonu’nda gerçekleştiriliyor ve Dönüşümsel Liderlik Koçu, ICF ACTP ve EMCC Practitioner ve Mentor Hilal Çatak tarafından veriliyor. Eğitimde, dönüşümsel liderlik ve pozitif psikoloji temelli interaktif uygulamalar yer alıyor.

"Kadın girişimciliği ve liderliğini desteklemek gerekli"

Eğitimin açılış konuşmasını yapan AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Belgin Çekmen Altay, projeye desteklerinden dolayı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken’e teşekkürlerini iletti. Altay, “İşveren ve çalışan kadınlar olarak toplumdaki, iş hayatındaki yerimiz çok değerli. Bu konumlara ulaşırken verdiğimiz mücadeleler çok kıymetli. İş dünyasında kadın girişimciliği ve liderliğini desteklemek ve görünür kılmak gerekli. Bugün 12 ay sürecek liderlik eğitim programının ilk eğitimini gerçekleştirdik. Eğitim sürecinde kurul üyelerimizin iş hayatlarındaki süreçlerini ve kişisel gelişimlerini destekleyecek çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

"Kadınların iş dünyasında yer almaları, toplum ve ülke ekonomisi için büyük bir katkı"

AYTO Kadın Girişimciler Kurulu’nun çalışmalarına değinen TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, kadın girişimciliğini ve kadın işveren sayısını artıracak projeleri çok önemsediklerini vurguladı. Ülken, “Kadınların iş dünyasında yer almaları, toplum ve ülke ekonomisi için büyük bir katkıdır. Bu denli verimli bir eğitime vesile olmak bizim için gurur verici. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçen tüm Kadın Girişimciler Kurulu Üyelerimize teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı.

AYTO Kadın Girişimciler Kurulu, kadınların iş dünyasında daha aktif ve lider konumlarda yer almalarını sağlamak amacıyla bu tür eğitim ve projelerle çalışmalarını sürdürüyor. Kurul, kadın girişimcilerin ve işverenlerin desteklenmesi adına önemli adımlar atmaya devam edecek.