Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon, Ayvacık'ın kuzey açıklarında gerçekleştirildi ve ‘KB-111’ Sahil Güvenlik botu, hareket halindeki lastik botu durdurarak içindeki kişileri kontrol etti.

Operasyon sonucunda 18’i çocuk olmak üzere toplam 40 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na götürüldü. Burada ilk işlemleri tamamlanan göçmenler, Ayvacık ilçesinde bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Göçmenler, burada gerekli yasal işlemler ve değerlendirmeler için tutulacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, özellikle Ege Denizi üzerinden yapılan göçmen kaçakçılığına karşı sıkı denetimler ve operasyonlar gerçekleştiriyor.