Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri, iki farklı noktada 56 kaçak göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında iki ayrı noktada kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. İlk olayda, lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-28’ ile 7’si çocuk 24 kaçak göçmen kurtarıldı. İkinci olayda ise, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen 17’si çocuk 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Botu ‘KB-119’ tarafından can salı içinde kurtarıldı.

Teslim edildiler

Toplamda 24'ü çocuk olmak üzere 56 kaçak göçmen, kurtarma işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.