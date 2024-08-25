Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 11’i çocuk, toplam 26 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Olayın detayları

Olay, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yaşandı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, bölgede lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğunu tespit ederek harekete geçti. Sahil Güvenlik Botları ‘KB-111’ ve ‘KB-4510’ ile yapılan müdahalede, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına itilmiş olan 26 kaçak göçmen, 11’i çocuk olmak üzere, kurtarıldı.

Kurtarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.