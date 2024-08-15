Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 24 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler arasında 8 çocuk da bulunuyor.

Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ayvacık açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu yönündeki ihbar üzerine hızlı bir şekilde harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-28), hareketli bir lastik botu tespit etti ve durdurdu. Botun içerisindeki 24 kaçak göçmen, güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı.