Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içerisinde bulunan 17 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Kaçak göçmen operasyonu
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlerin lastik botla denize açıldığı ihbarını aldı. Ayvacık açıklarında yapılan arama çalışmalarında lastik bot içerisinde 17 kaçak göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu ‘KB-119’ tarafından durdurulan botta bulunan göçmenler, güvenli bir şekilde sahile getirildi.
Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim
Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Göçmenlerin kimlik tespitleri ve sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra, sınır dışı edilme süreci başlatılacak.