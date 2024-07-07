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Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Göçmenlerin kimlik tespitleri ve sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra, sınır dışı edilme süreci başlatılacak.

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlerin lastik botla denize açıldığı ihbarını aldı. Ayvacık açıklarında yapılan arama çalışmalarında lastik bot içerisinde 17 kaçak göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu ‘KB-119’ tarafından durdurulan botta bulunan göçmenler, güvenli bir şekilde sahile getirildi.

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