Ayvalık açıklarında Yunanistan'a kaçmak isteyen 12'si çocuk 34 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında gerçekleşen olayda, Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 34 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgilere göre, lastik botla tehlikeli bir yolculuğa çıkan göçmenler, Sahil Güvenlik Botları KB-111 ve KB-4510 tarafından tespit edildi. Ekipler, hızlı bir şekilde bölgeye müdahale ederek hareket halindeki botu durdurdu ve içindeki 12’si çocuk olmak üzere toplam 34 göçmeni yakaladı. Göçmenler, yasal işlemleri tamamlanmak üzere Ayvalık’ta karaya çıkarıldı.