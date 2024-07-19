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Sahil Güvenlik botu "KB-4510" ile bölgeye ulaşan ekipler, bottaki 16'sı çocuk 31 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ayvalık açıklarında lastik botun içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

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