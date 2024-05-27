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Ekiplerin durdurduğu lastik botta yapılan incelemede 10'u çocuk 33 kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Yakalanan kaçak göçmenler, Ayvalık Limanı'na çıkartılarak sağlık kontrolünden geçirildikten sonra haklarında yasal işlemler başlatıldı.

Balıkesir 'in Ayvalık ilçesi açıklarında dün akşam saatlerinde lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botları (TCSG-28, KB-111) sevk edildi.

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